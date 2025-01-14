شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مؤشرات تشير إلى وجود انسداد فى الشرايين يجب الانتباه لها والان مع تفاصيل الخبر

يلعب القلب الدور الأكثر أهمية في الحفاظ على صحتك، فهو يضخ الدم المؤكسد بلا كلل إلى جميع أعضاء الجسم لإبقائها على قيد الحياة، وفي حين أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها العضو يوميًا، فإن أحد أكثرها خطورة هو انسداد الشرايين.



يمكن أن تعيق الانسدادات الشديدة داخل الشرايين بشكل كبير عملية تدفق الدم الأمثل، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والمضاعفات الأخرى.

10 علامات تحذيرية تشير إلى انسداد شرايين قلبك بشكل خطير

إليك وفقا لموقع "healthsite" أهم 10 علامات تشير إلى انسداد الشرايين:

ألم أو انزعاج غير عادي في الصدر

يعد ألم الصدر أحد المؤشرات الأكثر شيوعًا لانسداد الشرايين، قد يظهر هذا الانزعاج على شكل ضغط أو انقباض أو شعور بالامتلاء، يمكن أن يحدث أثناء ممارسة الرياضة أو حتى أثناء الراحة، مما يشير إلى أن قلبك يواجه صعوبة في الحصول على ما يكفي من الدم بسبب ضيق الشرايين.

صعوبة في التنفس

إذا كنت تشعر بضيق في التنفس بسهولة أثناء ممارسة الأنشطة التي كنت تشعر بها عادة، فقد يشير ذلك إلى انسداد الشرايين، يحدث هذا لأن القلب لا يتلقى ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين، مما يؤدي إلى ضيق التنفس، وخاصة أثناء أي جهد بدني.

التعب والإرهاق الشديد

الشعور بالتعب بشكل غير عادي دون أي سبب واضح يمكن أن يكون علامة تحذيرية مهمة لمشاكل متعلقة بالقلب، إذا كنت تعاني من التعب المستمر حتى بعد ليلة نوم هنيئة فقد يشير ذلك إلى أن قلبك يعمل بجهد أكبر لضخ الدم عبر الشرايين الضيقة، هذه علامة لا ينبغي تجاهلها.

الدوخة أو الدوار

يمكن أن يكون الشعور بالدوار أو الدوخة مزعجًا للغاية، وإذا حدث هذا كثيرًا، فقد يكون علامة على انسداد الشرايين، عندما ينخفض تدفق الدم، قد لا يتلقى المخ ما يكفي من الأكسجين، مما يؤدي إلى هذه الأحاسيس المزعجة.

خفقان القلب المفاجئ

خفقان القلب، أو تسارع نبضاته، قد يشير إلى وجود مشاكل كامنة في الشرايين، قد تحدث هذه النبضات غير المنتظمة عندما يحاول قلبك تعويض انخفاض تدفق الدم، وهو أمر يستحق بالتأكيد مناقشته مع الطبيب.

تورم في الساقين أو القدمين

قد يكون ملاحظة تورم في ساقيك أو قدميك إشارة إلى مشاكل في القلب، قد يؤدي انسداد الشرايين إلى ضعف الدورة الدموية، مما يتسبب في تراكم السوائل في الأطراف السفلية، إذا لاحظت هذه الأعراض، فمن الجيد زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

الغثيان أو عسر الهضم

قد يتم الخلط أحيانًا بين الشعور بالغثيان وعسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي، ومع ذلك، يمكن أن تشير هذه الأعراض أيضًا إلى مشاكل في القلب، وخاصة عند النساء، إذا استمرت هذه المشاعر، فمن الضروري طلب المشورة الطبية.

البرودة في الأطراف

إذا كنت تشعر بالبرودة في يديك وقدميك بشكل متكرر، فقد يكون ذلك بسبب ضعف الدورة الدموية بسبب انسداد الشرايين، عندما يضعف تدفق الدم، قد لا تحصل أطرافك على الدفء الكافي، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والإحساس بالبرودة.

ضغط دم مرتفع

غالبًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم مؤشرًا مبكرًا لأمراض القلب وقد يشير إلى انسداد الشرايين. يمكن أن تساعد فحوصات ضغط الدم المنتظمة في الكشف المبكر، إذا كانت قراءاتك مرتفعة باستمرار، فمن المهم اتخاذ خطوات واستشارة أخصائي الرعاية الصحية.

