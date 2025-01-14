لو بتعاني من مشكلة في الهضم.. 6 أطعمة ومشروبات تعزز حرق الدهون

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هل تعاني من مشكلات والتهابات متكررة في الهضم؟ إذن يشير جسمك بصمت إلى تباطؤ الصحة الأيضية أو التمثيل الغذائى، وقد يكون هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تبطئ عملية الأيض، وفي حين يعتمد معظم الناس على الأدوية لتخفيف الانزعاج في الهضم، ويمكن لإضافة بعض الأطعمة الشائعة إلى نظامك الغذائي والمعروفة بخصائصها العلاجية أن تساعد بشكل طبيعي في تحسين الصحة الأيضية وإصلاح صحة الجهاز الهضمي وحرق الدهون، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما الذي يسبب بطء عملية التمثيل الغذائي؟

عادات الأكل غير الصحية والجينات والعمر وأسلوب الحياة قد يسبب في بطء عملية التمثيل الغذائي ويصعب من امتصاص العناصر الغذائية وتنظيم حركات الأمعاء وإعاقة عملية حرق الدهون في الجسم وقد يؤدي إلى الشعور بالتعب وزيادة الوزن، ومع ذلك، من خلال إضافة أطعمة معينة إلى النظام الغذائي، يمكنك تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي ومنع الأمراض المترتبة عليها.

فيما يلى.. 6 أطعمة ومشروبات يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتعزز الهضم وحرق الدهون بشكل طبيعى:

الأطعمة الغنية بالبروتين

إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي يعزز الهضم الجيد ويُحسن عملية التمثيل الغذائى، وذلك لأن البروتين يتطلب المزيد من الطاقة للهضم مقارنة بالدهون والكربوهيدرات، ويمكن لهذه الظاهرة، المعروفة باسم التأثير الحراري للطعام، أن تزيد من معدل الأيض بنسبة 15-30٪، وتعد الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان مصادر ممتازة للبروتين الذي يمكن أن يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي، وقد وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول البروتين زاد من التأثير الحراري للطعام بنسبة 30٪، مما يساعد في تحسين معدل الأيض.

الشاي

تشتهر أصناف الشاي مثل شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر بتأثيراتها المعززة للتمثيل الغذائي، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات مثل الكاتيكين والكافيين، وقد ثبت أن هذه المشروبات تزيد من أكسدة الدهون، مما يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون للحصول على الطاقة، ويمكن أن يساعد شرب الشاي بانتظام في تعزيز التمثيل الغذائي والهضم الجيد خاصة عند دمجها مع التمارين الرياضية.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابسيسين، وهو المركب الذي يعطي الفلفل نكهته الحارة، وقد ثبت أن الكابسيسين يزيد من التمثيل الغذائي من خلال تحفيز عملية توليد الحرارة التي تعزز من عملية حرق السعرات الحرارية وتحسين معدل التمثيل الغذائي.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني غنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة، والتي تتطلب طاقة أكبر للهضم مقارنة بالحبوب المكررة، ويمكن أن يؤدي هذا الإنفاق المتزايد للطاقة إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، كما تعمل الحبوب الكاملة على تعزيز الشعور بالشبع ويمكن أن تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، ومنع تخزين الدهون، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن الحبوب الكاملة تزيد من التأثير الحراري للطعام، مما قد يؤدي إلى تحسين معدل التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، تدعم الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة عملية الهضم ويمكن أن تساعد في إدارة الوزن، مما يجعلها إضافة صحية لنظام غذائي يعزز حرق الدهون.

القهوة

تشتهر القهوة بتأثيراتها المنشطة بسبب الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبي المركزي، وقد ثبت أن الكافيين يزيد من معدل التمثيل الغذائي من خلال تعزيز حرق الدهون وزيادة استهلاك الطاقة، كما أنه يعزز الأداء البدني من خلال تحفيز إطلاق الأدرينالين، مما يساعد على حرق الدهون بكفاءة أكبر خاصة أثناء التمرين.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، والتي يتم استقلابها بشكل مختلف عن الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، حيث تتحول MCTs بسرعة إلى طاقة بواسطة الكبد، مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن MCTs تزيد من توليد الحرارة وحرق الدهون.