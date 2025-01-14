شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلاً وذلك فى الثامنة والنصف يوم 25 من شهر يناير الجارى، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى على المسرح الكبير، ويتضمن البرنامج عددًا من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم فى مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم.

وعلى مدار تاريخه نجح أوركسترا القاهرة السيمفونى فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم، ويحرص على تقديم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقى الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.