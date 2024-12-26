الامارات | موسم «الثلج» والفرح في جميرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبي المضيافة التي تفتح ذراعيها للجميع، توفر لأهلها وزوارها من جهات العالم المختلفة كل ما يبعث على الفرح، ويرسم الابتسامات على وجوه الصغار والكبار، لاسيما في ظل هذه الأجواء البديعة: طقس رائع، و«أجمل شتاء في العالم»، وموسم عطلات، وإجازات سعيدة، و«زهرات» تلعب ببراءة، وهي تودع عاماً وتنتظر آخر حافلاً بالأمنيات الطيبة، بين كرات الثلج، وملامح البهجة والسرور والأنشطة والفعاليات العائلية الممتعة التي ترضي كل الأذواق.. بين جنبات سوق مدينة جميرا الذي يعد وجهة مميزة تستقطب السياح والزوار.