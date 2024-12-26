تكنولوجيا: Nubia تطلق سماعات LiveFlip المفتوحة بمحركات 15 ملم وبطارية تدوم 40 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Nubia سماعات الأذن المفتوحة الجديدة LiveFlip في السوق الصينية. جاءت السماعات بسعر تمهيدي يبلغ 179 يوانًا (24 دولارًا)، بينما يصل سعرها العادي إلى 249 يوانًا (34 دولارًا). وإليك أبرز مواصفاتها.

تُقدّم LiveFlip تصميمًا مفتوحًا يركز على الراحة، مما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من الاستخدامات مثل التنقل، ممارسة الرياضة، أو الاستماع غير الرسمي للموسيقى. صُممت السماعات لتناسب محيط الأذن بشكل مريح دون الحاجة إلى إدخالها داخل قناة الأذن، مما يضمن ثباتها أثناء الحركة. بفضل تصميمها خفيف الوزن الذي يبلغ 7.6 جرام لكل سماعة، تُوفّر شعورًا يكاد يكون خاليًا من الوزن.

وجهزت Nubia سماعات LiveFlip بمحرك ديناميكي كبير بحجم 15 ملم يضمن تجربة صوتية غنية ومميزة. تتيح السماعات أداءً صوتيًا متوازنًا يتضمن ارتفاعات واضحة، متوسطات دقيقة، وجهيرًا عميقًا، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمحبي الموسيقى. أضافت الشركة أيضًا لمساتها الخاصة بالضبط الصوتي لتحسين جودة الصوت في جميع نطاقات التردد.

فيما يتعلق بالبطارية، توفر السماعات ما يصل إلى 10 ساعات من الاستخدام المتواصل بشحنة واحدة، بينما تزيد علبة الشحن عمر البطارية إلى إجمالي 40 ساعة. يضمن ذلك الاستخدام الممتد دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

جهزت Nubia سماعات LiveFlip بتقنية Bluetooth 5.4 لضمان اتصالات مستقرة وزمن وصول منخفض. تدعم السماعات مدى يصل إلى 10 أمتار، مما يمنح المستخدم مرونة أكبر في الحركة. كما أُضيفت تقنية تقليل الضوضاء ENC المزدوجة الميكروفونات، لتحسين جودة المكالمات حتى في الأماكن المزدحمة.

صممت Nubia السماعات بمقاومة الماء بمعيار IPX4 لتتحمل العرق والأمطار الخفيفة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأنشطة الخارجية. أضافت أيضًا عناصر تحكم باللمس تتيح للمستخدم ضبط مستوى الصوت، تغيير المسارات، الرد على المكالمات، أو تفعيل المساعد الصوتي بسهولة.

بهذا التصميم المريح، الأداء القوي، والميزات المبتكرة، تمثل LiveFlip إضافة جديدة ومثيرة في فئة سماعات الأذن المفتوحة من Nubia.

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