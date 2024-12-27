الامارات | مسفر: مشكلة «الأبيض» في قلب الدفاع والمهاجم الصريح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، الدكتور عبدالله مسفر، رداً على سؤال عن حظوظ المنتخب في حصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في «خليجي 26»، إنه ليس هناك شيء صعب، وإن «الأبيض» في حال أراد الاستمرار في البطولة والمنافسة على اللقب، فإنه مطالب أولاً بتجاوز الصعاب والفوز في مباراة اليوم أمام عمان، وخدمة نفسه بنفسه دون انتظار هدايا الآخرين، مؤكداً أن مشكلة المنتخب في قلب الدفاع وعدم وجود رأس حربة (المهاجم الصريح)، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة بيد مدرب المنتخب باولو بينتو، وأنه يحترم وجهة نظره في هذا الشأن، لكن المنتخب ظل يعاني هذه المشكلة منذ فترة، والكل يتحدث عن أهمية عودة المهاجم علي مبخوت في المرحلة المقبلة، محذراً من استمرار المنتخب بالوضعية الحالية خلال المرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عبدالله مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن مهمة المنتخب تبدو صعبة، فإنه ليس هناك مستحيل، وعلى المنتخب تجنّب الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي تكررت في أكثر من مباراة»، مضيفاً: «ما حدث للمنتخب في مباراتي قطر والكويت أثبت حاجته إلى رأس حربة صريح، إضافة إلى قلبي دفاع، لذلك فإن عودة بعض اللاعبين الذين يمكنهم سد الخلل في الدفاع تعدّ ضرورية، ولولا الأخطاء الدفاعية لكان المنتخب في مركز أفضل من مركزه الحالي (الثالث) في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم».

وتساءل مسفر عما إذا كان مهاجم المنتخب كايو كانيدو يعد أفضل مهاجم في الدوري الإماراتي، مؤكداً أن الإجابة هي لا، مشيراً إلى أن المنتخب لديه صانعو ألعاب مميزون، وكذلك في مركز الجناح، لكن ينقصه وجود المهاجم الصريح، مشدداً على أن المنتخب بحاجة إلى استكمال بعض المراكز فقط، كونه يعد حالياً من أفضل المنتخبات في البطولة الخليجية.

وبشأن رأيه في المستوى الفني لكأس الخليج، أكد أن المستوى الفني حتى الآن يعد متوسطاً ودون الطموح، لأن أغلب المنتخبات لم تقم بإعداد نفسها بشكل جيد للبطولة، مشيراً إلى أن البطولة تتميز بزخم وحضور جماهيري كبير وكذلك بزخم إعلامي.

وعن المنتخب الذي يرشحه للفوز باللقب، أكد مسفر أن المنتخب البحريني يعد أحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب في حال استمر في المستوى الفني الذي ظل يقدّمه حالياً، إلى جانب المنتخب الإماراتي في حال تمكّنه من تجاوز مباراة اليوم أمام عُمان. وتابع: «المنتخب الكويتي يعد منتخباً جيداً، لكن خبرة اللاعبين قد لا تساعده، والمنتخب العماني يعد أيضاً منتخباً جيداً، ويمكن أن يكون له وجود في المباراة النهائية».