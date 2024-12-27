"واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي: الحوثيون أكثر تقدما تقنيا مما يتصوره كثيرون ويجب عدم التقليل من شأنهم

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي، أن "الحوثيون أكثر تقدما تقنيا مما يتصوره كثيرون ويجب عدم التقليل من شأنهم".

وأمس، كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديداته لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن التي تواصل شن هجمات صاروخية مستهدفة إسرائيل على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة.

ولفت نتنياهو خلال مشاركته في مراسم احتفالية في ديوانه بمناسبة "عيد الأنوار" (الحنوكا) اليهودي، الى اننا "نوجه ضربات قوية لأولئك الذين حاولوا وضع حد لحياتنا. هذا ينطبق على الجميع. الحوثيون سيتعلمون الدرس الذي تعلمه كل من حماس وحزب الله ونظام بشار الأسد". وتابع "حتى إذا استغرق ذلك وقتًا، فإن هذا الدرس سيتعلمه الجميع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وكان نتنياهو قد قال، يوم الإثنين الماضي، إنه أوعز للجيش "تدمير البنى التحتية للحوثيين" بعدما أطلقوا صاروخين باتجاه تل أبيب، الأسبوع الماضي، أسفر أحدهما عن إصابة نحو 20 شخصا.

ومساء الأربعاء، أعلن الحوثيون مهاجمة هدفين في وسط وجنوب إسرائيل، بطائرتين مسيرتين، أحدهما "حيوي وحساس"، وذلك في بيان صدر عن الناطق العسكري للجماعة، يحيى سريع.