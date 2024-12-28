سلطات الصين فرضت عقوبات على شركات أميركية بعد موافقة واشنطن على مساعدات لتايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، فرض عقوبات على سبع شركات أميركيّة، بعد موافقة واشنطن الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات عسكريّة بقيمة 571,3 مليون دولار لتايوان، والتي قالت بكين إنها تنتهك "سيادتها وأراضيها".
وأوضحت أنّ بكين ستجمّد أصول شركات الدّفاع الأميركيّة "Insitu"، و"Hudson Technologies" و"Saronic Technologies" و"Aerkomm" و"Oceaneering International"، بالإضافة إلى فروع "Raytheon" في كندا وأستراليا.
وشدّدت في بيان، على أنّ تصرّفات واشنطن هي "تدخّل في الشّؤون الدّاخليّة للصّين، وتقوّض سيادة الصين وسلامة أراضيها"، منتقدةً ميزانيّة الدّفاع الأميركيّة لعام 2025، الّتي تتضمّن مبادرةً للتّعاون الأمني مع تايوان، فضلًا عن دعوات لتعزيز التّعاون الصّناعي الدّفاعي مع تايبيه.
وكان قد وافق الرّئيس الأميركي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكريّة بقيمة 571 مليون دولار لتايوان، الّتي تتعرّض لضغوط عسكريّة متزايدة من الصين، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
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