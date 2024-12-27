فرح مثّل مولوي خلال تقديم العزاء إلى عائلتَي شهيدين من الدفاع المدني

قام المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد نبيل فرح، ممثّلًا وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على رأس وفد من رؤساء الأقسام والوحدات في المديريّة العامّة للدّفاع المدني، بتقديم واجب العزاء إلى عائلتَي الشّهيدَين: المتطوّع الاختياري في الدّفاع المدني من عديد مركز الشّمال الإقليمي عبدالله المهتدي، والمعاون في فوج إطفاء طرابلس خليل رمزي أشقر، اللذين استشهدا ليلة الميلاد، أثناء تأدية واجبهما الإنساني جرّاء انهيار مبنى الزيلع في منطقة الميناء- طرابلس؛ خلال إخماد حريق اندلع في مستودع للخرضوات.
وقد أُقيمت مراسم العزاء للشّهيد المهتدي في قاعة مسجد السّلام- طريق الميناء- بجانب السنترال، وللشّهيد أشقر في قاعة مكارم الأخلاق- الميناء- قاعة الشّهيد الشّيخ صبحي الصالح.
ونَقل فرح باسم مولوي، خالص التّعازي والمواساة، مشيدًا بـ"تضحيات الشّهداء ودورهم البطولي"، ومؤكّدًا "وقوف الوزارة الدّائم إلى جانب عائلاتهم". وشدّد فرح على أنّ "ذكراهم ستبقى خالدة في قلوبنا، ولن تنساهم المديريّة العامّة للدّفاع المدني أبدًا".
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