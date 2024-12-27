الدفاع المدني حذّر من سلوك طريقَي فقرا والأرز بسبب تراكم الثلوج: للتقيد بإرشادات السلامة

حذّرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، المواطنين من "خطر سلوك طريقَي فقرا والأرز، بسبب سوء الأحوال الجوّيّة وتساقُط الثّلوج وتكوّن طبقات من الجليد، ما تسبّب باحتجاز مواطنين داخل سيّاراتهم على هذين الطّريقين، حيث تعمل فرق الدّفاع المدني على إنقاذهم ونقلهم الى أماكن يمكنهم منها متابعة سيرهم بأمان".

وذكّرت في بيان، المواطنين بـ"ضرورة التّقيّد بإرشادات السّلامة العامّة خلال التّنقّل في الطّقس العاصف، وهي على الشّكل الآتي:

* على السّواحل:

- عدم التّواجد بالقرب من مكسر الأمواج.

- عدم التّواجد بالقرب من الألواح الإعلانيّة.

- عدم محاولة المرور على طرق مغمورة بالمياه.

* قبل التّجوّل بالسّيّارة خلال أو في بداية العاصفة:

- فحص شامل للسّيّارة، وخصوصًا التّأكد من صلاحيّة الإطارات.

- عدم القيادة بعد تناول المشروبات الكحوليّة (يمكن طلب سيّارة أجرة أو الاتفاق مع شخص لم يتناول الكحول للقيادة).

- عدم القيادة المتهوّرة والالتزام بقوانين السّير.

* أثناء العاصفة:

- لا تقصد المناطق الجبليّة أو العكس إلّا عند الضّرورة القصوى.

- إذا كنت مضطرًّا للتّجوّل بسيّارتك، تأكد من وجود:

1- السّلاسل المعدنيّة لإطارات السّيّارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرّافعة.

2- الأدوية الّتي تتناولها بانتظام (مثل أدوية القلب، الضّغط، وغيرها).

3- بطاريّة يد جافّة.

4- رفش صغير قابل للطّي.

5- حقيبة إسعاف أوّلي.

6- جهاز هاتف خلوي مع شاحن يعمل على بطاريّة السّيّارة.

7- كميّة وقود كافية في خزّان السّيّارة.

* أثناء القيادة:

- استمع وتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي والدّفاع المدني.

- لا تتجاوز السّيّارات لئلّا تنزلق وتغلق الطّريق.

- أركن سيّارتك إلى يمين الطّريق إذا لم تتمكن من المتابعة.

- لا تشغل جهاز التّدفئة إذا بدأ الثّلج يغمر السّيّارة.

- حدّد موقعك لطلب النّجدة عبر الخلوي، وأرشد المنقذين إليك وزوّدهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان.

* الوقاية من الصّواعق:

إنّ مانعة الصّواعق لا تمنع الصّواعق، لكنّها تسهّل مرورها إلى الأرض بأمان حيث يتمّ تفريغها.

* إذا كنت داخل السّيّارة:

ابقَ في الدّاخل واغلق النّوافذ، ولا تلمس أي جزء من الإطار المعدني أو الزّجاجي للسّيّارة".

كما ذكّرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، المواطنين بـ"الاتصال على الرّقم 125، لطلب المساعدة عند وقوع أي طارئ".