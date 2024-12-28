قائد الحرس الثوري الإيراني: الاعتداءات الصهيونية والأميركية لم تكسر إرادة اليمنيين بل زادت وتيرة عملياتهم

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي أن "الاعتداءات الصهيونية والأميركية لم تكسر إرادة اليمنيين بل زادت وتيرة عملياتهم". وشدد سلامي على ان "المقاومة لم تضعف والجميع يرى كيف يتألق اليمنيون في الدفاع عن فلسطين وغزة".

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