سانا: إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة للنظام السابق وعدد من المشتبه فيهم بمنطقة ستمرخو بريف اللاذقية

أفادت وكالة "سانا" عن "إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة للنظام السابق وعدد من المشتبه فيهم بمنطقة ستمرخو بريف اللاذقية".

وكشفت عن "مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة عناصر النظام السابق بريف اللاذقية".