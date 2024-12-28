أفادت وكالة "سانا" عن "إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة للنظام السابق وعدد من المشتبه فيهم بمنطقة ستمرخو بريف اللاذقية".
وكشفت عن "مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة عناصر النظام السابق بريف اللاذقية".
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة للنظام السابق وعدد من المشتبه فيهم بمنطقة ستمرخو بريف اللاذقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.