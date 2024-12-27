قوى الأمن عممت صور نحاسيات وأدوات وأسلحة أثرية مسروقة ضبطها عناصر مخفر زحلة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-12-15، وردت معلومات إلى مخفر ​زحلة​ في وحدة الدّرك الإقليمي، عن حصول عدّة سرقات من داخل غرف زراعيّة في محلّة ضهور زحلة"، موضحةً أنّ "تحقيقًا أُجري من قِبل المخفر المذكور، وبنتيجة التّحرّيات والاستقصاءات، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع بالمدعو: "ح. ف." (من مواليد عام 1960، لبناني)؛ وقد جرى توقيفه".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بالتّحقيق معه من قِبَل مخفر زحلة، اعترف بالسّرقة، وتمّ ضبط أغراض موجودة في سيّارته نوع "جيب شيروكي" لون أبيض صنع عام 2008، عبارة عن نحاسيّات وأدوات وأسلحة أثريّة"، لافتةً إلى أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صور المضبوطات، وتطلب من أصحابها بحال التّعرف عليها، التّوجه إلى المخفر المذكور لاستلامها وفقًا للأطر القانونيّة".