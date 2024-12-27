شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي والمصري فى دورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلي على المصري بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى اللقاء يحيي عطية الله وأفشة.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، متساويا مع الزمالك صاحب الصدارة بنفس النقاط، متأخرا فقط بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة فيما يتوقف رصيد المصري عند 11 نقطة ويبقي في المركز الرابع.

سجل هدف النادي الأهلي يحيى عطية الله في الدقيقة 42، ومحمد مجدى أفشة فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.