ورشة عمل بعنوان خطط للهجوم الجماعى بالرخصة الأفريقية B7 سيدات

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القاهرة - سامية سيد - تنظم منطقة القاهرة لكرة القدم فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B 7 للمدربات، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة، وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وشهدت الدورة اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان: "خطط للهجوم الجماعية بالرخصة الأفريقية B7 سيدات"، بحضور عدد من المدربات.

وشهد محمد حشيش مسئول المنطقة، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء الماضي افتتاح الرخصة الأفريقية B.

وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية النسائية في مصر.

وكان علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمتقدمات اللاتي تم قبولهن للمشاركة في الدورة.

وتضم لجنة الإشراف للدورة من منطقة القاهرة، عاطف عطية وعبدالله عبد الغني ومحمد طه مقرر لجنة المدربين.