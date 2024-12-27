شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دور الـ 32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن دعوة جميع أندية الدوري المصري الممتاز والقسم الثاني والقسم الثالث، لحضور قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025.

تجرى القرعة يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهراً، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة.

وتهدف هذه الدعوة إلى تحديد مواجهات دور الـ 32 من البطولة، والتي تعد من أهم مراحل كأس مصر، حيث تشهد بداية المنافسة الحقيقية بين الأندية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من كاس مصر عقب فوزه على زد بالمباراة النهائية. وخاطب اتحاد الكرة الأندية الصاعدة لدور 32 و17 فريقا من الدوري الممتاز بعد معاقبة الأهلي.

وحجز 15 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من كأس مصر بالفوز في الدور التمهيدي الرابع من نسخة 2024-25.

يذكر أن الأهلي يغيب عن النسخة الحالية وفقا للوائح بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من دور الـ 16.