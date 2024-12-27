شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم الخميس 26/12/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 26/12/2024 ، 4 مباريات في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث فاز سيراميكا على نظيره البنك الاهلي 2-1، وخسر سموحة أمام فريق غزل المحلة 4-2 ، وبتروجت خسر من الجونة 1-0، والأهلي يفوز على المصري البورسعيدي 2/0.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم:



جدول ترتيب الدورى

الزمالك في الصدارة برصيد 11 نقطة

الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة

بيراميدز في المركز الثالث برصيد 11 نقطة

المصري في المركز الرابع برصيد 11 نقطة

وفي المركز الخامس سيراميكا برصيد 11 نقطة وفي المركز السادس زد برصيد 9 نقاط وفي المركز السابع الاتحاد السكندري برصيد 9 نقاط وفي المركز الثامن الطلائع برصيد 8 نقاط وفي المركز التاسع غزل المحلة برصيد 8 نقاط وفي المركز العاشر الجونة برصيد 7 نقاط. ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف عن أصحاب النقطة 11 وهم 4 أندية بيراميدز والأهلي والمصري وسيراميكا.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

الأهلي يهزم المصري بثنائية ويتساوى مع الزمالك فى صدارة الدوري.. صور

حقق الأهلي فوزاً ثميناً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز

بتروجت يهزم الجونة في الوقت القاتل في الدوري المصري

حقق فريق بتروجت فوزا قاتلا أمام نظيره الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دورى nile.

غزل المحلة يفوز على سموحة 4-2 بدورى NILE.. فيديو

فاز فريق غزل المحلة الفوز على نظيره سموحة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

سيراميكا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويفوز 2-1 في الدوري

انتزع فريق سيراميكا ثلاث نقاط ثمينة، بعدما حول تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، على البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.