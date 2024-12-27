شكرا لقرائتكم خبر عن صراع خماسى شرس على قمة الدوري المصري بنهاية الجولة السادسة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على مباراة مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي بات على صفيح ساخن على قمة صدارة ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم بتصدر 5 أندية بنفس الرصيد من النقاط.

وانتهت مباريات الدوري المصري الممتاز بفوز الأهلي على المصري البورسعيدي فى قمة مباريات الجولة السادسة، والتي شهدت أحداثا مثيرة تعكس واحدة من ديربيات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.





جدول ترتيب الدوري المصري

نتائج الجولة السادسة بمسابقة الدوري المصري

تصدر الزمالك جدول بطولة الدوري المصري الممتاز، على الرغم من التعادل أمام طلائع الجيش التعادل الإيجابي 2-2، برصيد 11 نقطة، فيما رفع طلائع الجيش عدد نقاطه إلى 8 نقاط فى المركز السابع.

وانتهت مباراة غزل المحلة أمام سموحة بفوز زعيم الفلاحين 4-2 في مباراة ركلات الترجيح والتي شهدت 5 ضربات ترجيح، ليصبح الغزل في المركز الـ9 برصيد 8 نقاط، بينما ظل سموحة عند نفس رصيده 5 نقاط في المركز الـ15.

وفي مباراة أخرى، فاز بيراميدز على فاركو بثلاثية نظيفة دون رد، ليحتل بيراميدز وصافة الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.