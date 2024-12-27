شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درع الدوري المتوج به في آخر موسمين وصاحب الرقم القياسي للأكثر تتويجا بالدرع بعدد 44 مرة.

ولعب الأهلي مع المصري البورسعيدي أمس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب عن الأهلي في مباراة المصري 10 لاعبين، وهم مصطفى مخلوف، محمد هاني، كريم فؤاد ، كريم نيدفيد ، محمود كهربا، طاهر محمد، رضا سليم، محمد عبد الله ، مصطفى ابو الخير ، يوسف أيمن.

وضمت قائمة الاهلي 21 لاعب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي –مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح- يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- إمام عاشور- مروان عطية – عمر الساعي –محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو- وسام أبو علي - سمير محمد.

واستعاد الأهلي ثقته بفوز كاسح على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا بستة أهداف مقابل هدف، بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بعد خسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبات الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 27 مباراة.

وحقق فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزاً ساحقاً على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام إنبي في الدوريا

الأهلي يواجه إنبي يوم الاثنين في الخامسة مساءا على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة السابعة من عمر الدوري، باعتبار أن إنبي هو صاحب الأرض.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي في الدوري

تذاع جميع مباريات الأهلى فى دالدوةري المصري بشكل حصري على قنوات أون تايم سبورتس.

