شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل خشبة مسئولا عن صياغة الهيكلة الإدارية باتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، تكليف نبيل خشبة أمين الصندوق الاتحاد ليتولى ملف إعادة صياغة الهيكلة الإدارية للاتحاد.

ومن المقرر أن يبدأ خشبة في وضع رؤية للهيكل الإداري داخل الاتحاد لتتماشى مع التطوير الذي يسعى مجلس الإدارة في تنفيذه على كافة جميع الإدارات واللجان المختلفة.

وعقب الانتهاء من إعادة صياغة الهيكلة الإدارية سُيعلن اتحاد اليد عن الهيكلة الجديدة لتسهيل التواصل بين الإدارات المختلفة، وكذلك التواصل مع الأندية على مستوى محافظات الجمهورية.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول أمس الأربعاء، واتخذ خلاله عددًا من القرارات المهمة في إطار خطة تطوير العمل داخل الاتحاد.