شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يوجهون التحية للجمهور فى برج العرب بعد الفوز على المصرى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي على تحية جمهور الفريق عقب مباراة المصري التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة أحرزها يحيي عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

وتوجه لاعبو الأهلي إلى الجمهور في مدرجات برج العرب وقاموا بتوجيه التحية لهم، ليتم إسدال الستار على الأزمة التي أُثيرت خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حينما هتف الجمهور ضد اللاعبين، فرفض اللاعبون تحية الجمهور عقب اللقاء الذي أُقيم الأحد الماضي باستاد القاهرة، وفاز فيه الأهلي 6-1 لتشتعل أزمة بين الطرفين قبل أن يتم إسدال الستار عليها مساء اليوم ببرج العرب.



لاعبو الأهلي

وأدار المباراة محمود البنا حكم ساحة، وعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، ومحمد يوسف حكما رابعاً ، كما ظهر عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو، وعاونه أحمد جمال كحكم مساعد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، متساويا مع الزمالك صاحب الصدارة بنفس النقاط، متأخرا فقط بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة فيما يتوقف رصيد المصري عند 11 نقطة ويبقي في المركز الرابع.

الشوط الأول

بدأ الفريقين المباراة بنشاط ملحوظ وإن كانت الغلبة للأهلي الذي حاول فرض أسلوبه على مجريات المباراة مع محاولات مُتباعدة من جانب المصري ، وتواصل الأداء الحماسي من الفريقين لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

ضغط المصري عن طريق دغموم وفخر الدين بن يوسف وكريم العراقي مُستغلاً تراجع الأهلي ، وإرتكب محمد الشناوي أكثر من خطأ في التعامل مع الكرة .

وشهدت الدقيقة 39 تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق يحيى عطية الله الذي سجل هدفاً للأهلي من ضربة حرة مباشرة ، بعد الهدف نشط أداء المصري وكاد محمد الشناوي يتسبب في هدف في مرماه بعدما سقطت الكرة من يده لكنه أمسك بها بعد ذلك ، تواصل هجوم المصري الذي بحث عن هدف التعادل لكن هذا الشوط ينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بنشاط هجومي واضح من جانب المصري ونال عمرو السولية بطاقة صفراء في الدقيقة 48، وأنقذ عمر كمال فرصة خطرة للفريق البورسعيدي ، وشارك صلاح محسن في المصري بدلاً من فخر الدين فيصل ، وكاد صلاح يسجل هدف التعادل للمصري لكن الشناوي تصدى للكرة.

وشهدت الدقيقة 68 تغيير ثلاثي في الأهلي ، بنزول أكرم توفيق بدلاً من عمرو السولية ، وخالد عبد الفتاح بدلاً من عمر كمال عبد الواحد ومحمد مجدي أفشة بدلاً من حسين الشحات.

وتبادل الفريقين النشاط الهجومي وتصدت العارضة لتسديدة قوية من أمام عاشور في الدقيقة 75، وشارك كريم الدبيس في الدقيقة 77 بدلاً من بيرسي تاو ، وضغط المصري وأهدر أكثر من فرصة كما أهدر الأهلي فرصة لتسجيل هدف ثاني وشارك رامي ربيعة بدلاً من وسام ابو علي في اللحظات الأخيرة لكن أفشة سجل هدف ثاني للأهلي في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعدما إنفرد مع أمام عاشور بمحمود جاد حارس المصري ومرر امام الكرة إلى أفشة الذي أودعها في الشباك وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي، سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي، محمد الشامي، وفخر الدين بن يوسف.