شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو لتعليق قانون يهدّد بحظر تطبيق تيك توك في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قضية حظر "تيك توك" في أمريكا

استخدام تيك توك في أمريكا

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 يناير، إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.وفي مذكرة إلى المحكمة العليا كتب فريق ترامب القانوني أنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".وأوضح محامو ترامب في مذكرتهم أنّ الرئيس المقبل يعارض حظر التطبيق "في هذه المرحلة" ويريد حلّ هذه القضية، حال تسلّمه منصبه في 20 يناير، أي غداة الموعد المحدّد لحظر تيك توك إذا لم توافق الشركة الصينية على بيعه.ووفقا للمذكرة فإنّ "الرئيس ترامب لديه وحده الخبرة اللازمة لعقد صفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حلّ لإنقاذ المنصّة وفي الوقت ذاته معالجة مخاوف الأمن القومي التي عبّرت عنها الدولة".وفي أبريل الماضي كان صوّت الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح قانون يلزم الشركة الأم لتيك توك على بيع أنشطتها الأمريكية قبل 19 يناير، وذلك تحت طائلة حظر التطبيق في الولايات المتّحدة.ويهدف القانون، إلى الحؤول دون تعرّض مستخدمي تيك توك، البالغ عددهم في الولايات المتحدة 170 مليونًا، لمخاطر التجسّس عليهم أو التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.