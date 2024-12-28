أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في حديق للجزيرة، الى أن "مستشفى كمال عدوان وشمال غزة يتعرضان لمجزرة منذ 75 يوما أمام الأميركيين، ونحن نؤكد أنه لا يوجد أي مسلحين في مستشفى كمال عدوان واستهداف المستشفى تنفيذ لخطة الجنرالات ولمنع أي مظهر صمود مدني".
ولفت حمدان، الى أن "الاحتلال يرفض حتى الآن وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب من غزة، زنحن طرحنا مبادرة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار وتبادلا كاملا لكن إسرائيل رفضتها"، مضيفاً "إسرائيل تعطل التوصل لصفقة ونتانياهو يريد التخلص من ملف الأسرى بقتلهم".
وقال "وافقنا سابقا على التدرج الزمني للانسحاب من غزة لكن إسرائيل لم تقبل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة حمدان: وافقنا سابقا على التدرج الزمني للانسحاب من غزة لكن إسرائيل لم تقبل ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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