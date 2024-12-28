الامارات | قرية ليوا تبدأ موسم فعالياتها بعرض مبهر من السماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبهرت قرية ليوا الجمهور بعرض استثنائي حيث قام محترفون بالقفز المظلي من طائرة، كاشفين عن علم للإعلان عن الافتتاح الرسمي لقرية ليوا، ليجعلوا المناسبة مملوءة بالحماس.

وأقلعت الطائرة من قاعدتها في نادي أبوظبي للرياضات الجوية، حيث تم تنفيذ القفزة، وعندما وصلت إلى ارتفاع 13 ألف قدم، قفز المظليون من الطائرة، منطلقين في سقوط حر مملوء بالإثارة عبر السماء الزرقاء الصافية. ومع انفتاح اللافتة الكبيرة في الهواء، أبهر العرض الجريء الحضور على الأرض وهم يشاهدون عبارة «عودة قرية ليوا» تحلق عبر الأفق، ما خلق أجواءً لا تُنسى، زاخرةً بالمغامرة والترفيه والثقافة والتي تستمر حتى 4 يناير المقبل. وأسهم نادي أبوظبي للرياضات الجوية في تحقيق رؤية قرية ليوا كملتقى يجمع عشاق المغامرات الحماسية للاستمتاع بتجارب لا تُنسى. وتأسس النادي تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يتيح للأفراد فرصة الاستمتاع بمجموعة من المغامرات الرائعة مثل القفز المظلي، والرحلات الجوية الجريئة، ودورات تدريب الطيران. ويتألق مهرجان ليوا الدولي 2025 في قرية ليوا الواقعة وسط المناظر الخلابة لمنطقة الظفرة، وهي وجهة لابد من زيارتها حيث تجمع بين التقاليد الإماراتية العريقة والترفيه العصري. وتتميز القرية بتقديم مجموعة متنوّعة من التجارب الثقافية الغامرة، والأنشطة المملوءة بالمغامرات، والفعاليات المناسبة للعائلات.