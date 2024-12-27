ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليّة نسف لعدد من المنازل داخل بلدة يارون الحدودّية"، لافتًا إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة قامت أيضًا بتفجير عنيف في بلدة ميس الجبل، سُمعت أصداؤه في القرى المجاورة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش الإسرائيلي نسف منازل داخل يارون ونفذ تفجيرًا عنيفًا في ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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