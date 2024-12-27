إدارة العمليات العسكرية في سوريا: أرسلنا تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة بقايا نظام الأسد وإعادة الأمن

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أننا "أرسلنا تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة بقايا نظام الأسد وإعادة الأمن والاستقرار".
وفي وقت سابق من اليوم، افاد تلفزيون سوريا، عن انفجار عنيف بالقرب من حي العباسية بمدينة حمص.
واشارت بعض المعلومات بأن الانفجار ناجم عن انفجار عتاد عسكري داخل ثكنة عسكرية في الحي.
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