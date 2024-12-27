أشار عـضـو كتلة الـوفــاء لـلـمـقـاومـة الـنائـب حـسـن فـضـل الله، الى أن "العدو الإسرائيلي يحاول بعد وقف إطلاق النار أن يستغل الفرصة وأن ينفذ بعض مخططاته في القرى الأمامية من خلال التدمير والتجريف والاعتداءات".
ولفت فضل الله، الى أن "هناك مسؤوليات اليوم تقع على عاتق الدولة اللبنانية وعلى لجنة المراقبة واليونيفيل والجيش اللبناني وعلى الدول التي رعت هذا الاتفاق"، مضيفاً "نحن نتابع هذا الموضوع يومياً مع الجهات المعنية".
وتابع "نحن أهل الجنوب والمقاومة والضاحية والبقاع وبيئة المقاومة لم نكن في أي يوم من الأيام بحاجة إلى دليل أن هذه المقاومة ضرورة وطنية وأنها هي التي تحمي ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: هناك مسؤوليات تقع على عاتق الدولة ولجنة المراقبة واليونيفيل والجيش والدول التي رعت اتفاق وقف اطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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