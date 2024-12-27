"النشرة": الصليب الأحمر تسلّم السوريَين اللذين اختطفتهما القوات الإسرائيلية أمس في وادي الحجير

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الصليب الأحمر اللبناني تسلّم في موقع العباد السّوريَّين المحرَّرين أحمد أمين وطاهر ريمي، اللذين اختطفتهما القوّات الإسرائيليّة أمس من وادي الحجير، ونقَلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي".

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