تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف Galaxy S25 Ultra بالجيل القادم من زجاج Gorilla Glass Armor

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث سامسونج للإعلان عن سلسلة Galaxy S25 في 22 من شهر يناير المقبل، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy S25 Ultra فقط بالجيل القادم من زجاج “Gorilla Glass Armor”.

تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف Galaxy S، واليوم تعود التسريبات لتوضيح تفاصيل جديدة حول إصدار Ultra بشكل خاص.

ولقد أطلقت سامسونج إصدارها السابق Galaxy S24 Ultra بزجاج “Gorilla Glass Armor”، حيث إنفرد إصدار Ultra بهذه الميزة في السلسلة السابقة.

بينما أوضحت التسريبات الجديدة التي جاءت من “Ice Universe” أن سامسونج ستتبع الإستراتيجية ذاتها مع هاتف Galaxy S25 Ultra، حيث تدعم هذا الإصدار بالجيل الثاني من زجاج “Gorilla Armor” الذي يأتي بمقاومة أعلى، مع خصائص مقاومة للإنعكاس.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الميزة نقطة تسويق رئيسية لإصدار Ultra القادم من سامسونج، بشكل خاص لكفاءة ميزة مقاومة الإنعكاسات لعدد من المستخدمين الذين يواجهون مشكلة حساسية الضوء، كما يعزز الزجاج أيضاً السطوع في الشاشة بنسبة أكبر.

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