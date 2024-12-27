نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن رئيس بعثة اليونيفيل، أن "بلدة الخيام هي الوحيدة التي أخلتها إسرائيل وانتشر فيها الجيش اللبناني"ـ معرباً عن قلقه "من استمرار إطلاق النار والهدم من القوات الإسرائيلية حول الناقورة".

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن رئيس بعثة اليونيفيل: بلدة الخيام هي الوحيدة التي أخلتها إسرائيل وانتشر فيها الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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