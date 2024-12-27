شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلوسكاى تطلق ميزة "المواضيع الرائجة" فى إصدار تجريبى على سطح المكتب والمحمول والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية بلوسكاي، عن إطلاق قسم "المواضيع الرائجة" في إصدار تجريبي، يمكن للمستخدمين حول العالم الآن تصفح المواضيع الأكثر تداولًا عبر تطبيق الهاتف المحمول وكذلك نسخة سطح المكتب.

وتتوفر الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، حيث يمكن لمستخدمي سطح المكتب العثور على المواضيع الرائجة في الشريط الجانبي الأيمن من الشبكة، أما بالنسبة لمستخدمي التطبيق على الهواتف المحمولة، فيمكنهم الوصول إليها من خلال الضغط على زر البحث.

وأوضحت بلوسكاي أن المستخدمين يمكنهم تعطيل ميزة المواضيع الرائجة عبر الانتقال إلى الإعدادات > المحتوى والإعلام وإلغاء تحديد خيار "تمكين المواضيع الرائجة"، بالإضافة إلى ذلك لن تظهر الكلمات أو العبارات التي قام المستخدمون بكتمها ضمن قسم المواضيع الرائجة.

وفي منشور لها، صرحت الشركة الناشئة التي أسسها الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، جاك دورسي: "هذا هو الإصدار الأول (v1) وسنقوم بتطويره بناءً على ملاحظاتكم."

الأسبوع الماضي، تجاوزت منصة بلوسكاي حاجز 25 مليون مستخدم بعد زيادة هائلة في عدد الاشتراكات التي لوحظت عقب فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وكجزء من التحديث 1.96، أطلقت المنصة علامة تبويب مخصصة للإشارات، حيث يمكن للمستخدمين رؤية الردود أو المحادثات التي تم وضع علامة عليهم فيها.

وأطلقت المنصة المنافسة Threads أيضًا ميزة المواضيع الرائجة لمستخدميها في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.



