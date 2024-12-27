شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعين بشرائح M4 فى إنتاج MacBook Pro وMac Mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعين شركة آبل، بشرائح M4 في إنتاج MacBook Pro وMac Mini، الذى لم تصرح الشركة بموعد طرحه، فقد أكد Gurman مرة أخرى، أنه سيتم إطلاق iPhone SE 4 وiPad 11 والجيل التالي من iPad Air في ربيع عام 2025.

ومن المتوقع أن تقوم شركة أبل بإصدار جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة و15 بوصة، مدعومًا بشريحة M4 كما كشفت شركة ابل مؤخرًا عن إطلاق جهاز MacBook Air عن طريق الخطأ.

و في إصدار macOS 15.2، أكدت الشركة عن طريق الخطأ أن طرازات MacBook Air الجديدة ستأتي في عام 2025.

كما يشير تقرير حديث أيضًا إلى أن شركة Apple، تعنل على تصنيع جهاز MacBook Air الجديد، و من المحتمل أن تبدأ شركة Apple في بيع الكمبيوتر المحمول في الربع الأول من عام 2025.

بالنسبة لما يمكن توقعه من جهاز MacBook Air الجديد، فمن غير المرجح أن نرى تحديثات مهمة في التصميم، حيث تشير معظم الشائعات إلى تضمين شريحة M4 وبعض التحسينات الطفيفة، والتي قد تشتمل الترقيات المحتملة على كاميرا Center Stage لتحسين مكالمات الفيديو والتحول من منافذ Thunderbolt 3 إلى Thunderbolt 4.

و قامت ابل، بالفعل بتحديث أجهزة MacBook Pro وiMac وMac mini بخيارات شرائح M4 في وقت سابق من هذا العام.

وفقًا لنتائج Geekbench، توفر شريحة M4 زيادة بنسبة 25 %تقريبًا في أداء وحدة المعالجة المركزية متعددة النواة مقارنة بشريحة M3.



