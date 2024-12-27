شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Air سيضم تصميمًا أنيقًا وكاميرا محسنة وبطارية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

ستجلب سلسلة iPhone 17 بعض التغييرات المثيرة إلى تشكيلتها، ومن المتوقع إطلاقها في سبتمبر 2025، وقد تتضمن أجهزة iPhone من الجيل التالي مجموعة من التحديثات الرئيسية، بما في ذلك شاشة ProMotion التي طال انتظارها في جميع الطرز وتصميم جديد تمامًا وكاميرات محسنة، ولكن هناك المزيد فقد تقدم Apple أيضًا طرازًا جديدًا، iPhone 17 Air، ليحل محل طراز Plus.

قد يكون iPhone 17 Air أنحف هاتف iPhone على الإطلاق، حتى أنه أنحف من iPhone 6، الذي يبلغ سمكه 6.9 ملم فقط ، وتشير بعض التقارير إلى أن سمك 17 Air سيكون حوالي 6.25 ملم، وهو أمر كبير بالنظر إلى أن أجهزة iPhone الحديثة أصبحت أكثر سمكًا لاستيعاب البطاريات الأكبر والكاميرات الأفضل وFace ID.

وفقا لمارك جورمان من بلومبرج، سيكون iPhone 17 Air أنحف بحوالي 2 مم من iPhone 16 Pro الحالي، والذي يبلغ قياسه 8.25 مم، ولجعل هذا ممكنًا، يُشاع أن أبل تستخدم شريحة مودم 5G مصممة خصيصًا لها.

ويُقال إن هذه الشريحة أصغر من شريحة Qualcomm، مما يوفر مساحة مطلوبة بشدة داخل الجهاز.

كما قامت أبل بتحسين التصميم الداخلي، مما يضمن عدم تضحية 17 Air بعمر البطارية أو جودة الكاميرا أو أداء الشاشة، ويتوقع المحلل جيف بو أن سمك iPhone 17 Air قد يكون حوالي 6 مم، بينما تشير The Information إلى أنه قد يتراوح بين 5 مم و6 مم

لسنوات ، كانت تقنية ProMotion من أبل، التي توفر معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز، حصرية لطرازات Pro، ولكن في عام 2025 قد تأتي هذه الميزة إلى مجموعة iPhone بالكامل.

وهذا يعني أن حتى طرازات iPhone 17 القياسية ستستفيد من التمرير الأكثر سلاسة واستجابة اللمس المحسنة ، علاوة على ذلك، تدعم ProMotion أيضًا معدل تحديث متغير، يتراوح من 1 هرتز إلى 120 هرتز ، ويساعد هذا في توفير عمر البطارية عندما لا تكون هناك حاجة إلى معدلات تحديث عالية ، علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتميز سلسلة iPhone 17 بطبقة عرض جديدة مضادة للانعكاس.

ويشاع أن طرازي iPhone 17 Pro سيعملان بشريحة A19 Pro من الجيل التالي من أبل ومن المتوقع أن يتم بناؤها باستخدام عملية 3nm المتقدمة من TSMC، ومن المرجح أن توفر هذه الشريحة أداءً أسرع وكفاءة طاقة أفضل ، وقد تقدم أبل أيضًا شريحة Wi-Fi 7 الخاصة بها، لتحل محل شرائح Broadcom المستخدمة في الطرز السابقة.

وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية، فهناك بعض الجدل ، فمن المتوقع أن تتميز الطرز الأعلى مستوى مثل iPhone 17 Pro و Pro Max بذاكرة عشوائية سعة 12 جيجابايت، وهي ترقية كبيرة من 8 جيجابايت في iPhone 15 Pro و 16 Pro.

ومن المرجح أن يأتي iPhone 17 و 17 Air القياسيان مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وهي نفس ذاكرة iPhone 16 القياسية.

ومن المتوقع أن تتضمن جميع طرز iPhone 17 كاميرا أمامية جديدة بدقة 24 ميجابكسل، وهي قفزة كبيرة من كاميرات السيلفي الحالية بدقة 12 ميجابكسل، في الخلف، يُشاع أن iPhone 17 Pro Max يحتوي على إعداد ثلاثي للكاميرا، بثلاثة مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل ، ويتضمن ذلك كاميرا أساسية وكاميرا واسعة للغاية وعدسة مقربة مع تقريب بصري 5x.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يلتزم iPhone 17 القياسي و17 Air بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل.

ومن بين الشائعات البارزة أن أحد إصدارات iPhone 17 على الأقل سيتضمن فتحة ميكانيكية، وستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعديل حجم الفتحة، مما يمنحهم المزيد من التحكم الإبداعي في صورهم.

وقد تقدم سلسلة iPhone 17 أيضًا تصميمًا جديدًا، وتشير التقارير إلى أن طراز iPhone 17 Air سيحتوي على نتوء كاميرا مركزي، مما يحرك الكاميرا الخلفية من الزاوية العلوية اليسرى إلى منتصف الجهاز ، وقد يمنح هذا الهاتف مظهرًا فريدًا مع الحفاظ على الوظائف.