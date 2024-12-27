شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة انطلاق محطة الفضاء ساليوت 4 فى مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت ساليوت 4، وهي محطة فضاء سوفييتية، في مدار حول الأرض في ديسمبر 1974، وكانت ساليوت 4 محطة فضاء صغيرة، كما أنها مطابقة تقريبًا لمحطة الفضاء DOS 3، التي فشلت في الوصول إلى المدار.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، انطلقت ساليوت 4 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان ودخلت مدارًا على ارتفاع 217 ميلًا فوق الأرض.

حاول ثلاثة أطقم من رواد الفضاء البقاء على متن ساليوت 4، لكنهم لم ينجحوا جميعًا في الوصول إلى هناك.

وصلت المهمة الأولى، سويوز 17، بعد حوالي أسبوعين من إطلاق ساليوت 4، وأمضى أول رائدي فضاء يزوران ساليوت 4 29 يومًا على متنها، بعد شهرين، انطلق طاقم سويوز ثانٍ إلى محطة الفضاء، لكنهم لم يصلوا إلى هناك أبدًا.

فشلت المركبة الفضائية في الوصول إلى المدار، لكن لحسن الحظ نجا الطاقم، وبعد سبعة أسابيع فقط، انطلق طاقم ثالث بنجاح إلى ساليوت 4، وانتهى بهم الأمر بالبقاء لمدة 63 يومًا.

وبعد مغادرتهم، بقيت ساليوت 4 في المدار لمدة عام ونصف آخر قبل أن تخرج من مدارها وتحترق في الغلاف الجوي للأرض.