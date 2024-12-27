الامارات | عُقدة 14 عاماً تثير قلق «الأزرق» أمام «العنابي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه منتخب الكويت خطر الخروج مبكراً من كأس الخليج لكرة القدم التي يستضيفها حتى الثالث من يناير المقبل، عندما يلتقي مع منتخب قطر اليوم في الساعة 6:30 مساءً على استاد جابر الأحمد الدولي، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

ورغم أن «الأزرق» يتصدر لائحة الترتيب برصيد أربع نقاط متساوياً بالرصيد نفسه مع منتخب عمان، لكن «عقدة 14 عاماً تثير قلق صاحب الأرض، حيث لم يحقق أي انتصار على (العنابي) منذ فوزه في خليجي 20 باليمن بهدف دون رد في 22 نوفمبر 2010، والمفارقة أن يوسف ناصر أحرز هدف الفوز لمصلحة (الأزرق)، حيث إن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً يشارك مع الفريق في النسخة الحالية، وأحرز هدفاً في مرمى منتخب عمان بالجولة الأولى».

في المقابل، حقق منتخب قطر الفوز في آخر خمس مواجهات جمعته مع نظيره الكويتي، وهي 3-0 في كأس أمم آسيا 2011، والنتيجة ذاتها في بطولة اتحاد غرب آسيا 2014، وهدفان دون رد في «خليجي 25» في العراق، وأخيراً الفوز مرتين في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في مارس الماضي بتغلبه 3-0 في الدوحة و2-1 في الكويت.

ويكفي «الأزرق» الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى نصف النهائي، بينما لا بديل أمام «العنابي» غير تحقيق الانتصار بفارق هدفين لضمان التأهل مباشرة إلى المربع الذهبي، أو الفوز بفارق هدف وترقب نتيجة مباراة الإمارات مع عمان، وتأثيرها في جدول الترتيب النهائي للمجموعة.

ويراهن منتخب الكويت على الحضور الجماهيري الكبير، بعدما أعلن اتحاد كرة القدم المحلي نفاد التذاكر للملعب الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، إذ لعب الجمهور دوراً كبيراً في الفوز المهم الذي حققه الفريق على «الأبيض» في الجولة الماضية، رغم التفوق الكبير من منتخب الإمارات طوال مجريات اللقاء.