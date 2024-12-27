الامارات | الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات طموحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت دولة الإمارات 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية الطموحة التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثّل أحد المشروعات الوطنية الهادفة إلى تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

ويهدف المشروع الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة، عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، هي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.

وأعلنت الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.

كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامَي 2025-2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.

وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يضم مبادرات عدة تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.

وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة، الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقار حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.

واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.

واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031 التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي، لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية، وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.

واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، تمثّل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة، من داخل الدولة وخارجها.

كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي، للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.

وأعلنت دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تركز على ستة مجالات رئيسة، تتضمن تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.

وأعلنت دولة الإمارات عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث و«التواجد القطبي»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.

وأطلقت الدولة منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين، بقيمة 300 مليون درهم.

. «القيادات الحكومية الشابة 2024» يركز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.

. «أرقام الإمارات الموحدة» يمثّل أحد المشروعات الوطنية الهادفة إلى تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني.

. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تهدف إلى زيادة الرصيد الأجنبي المباشر 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.

. 100 شاب إماراتي تؤهلهم الأجندة الوطنية للشباب 2031، لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية.