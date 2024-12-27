الامارات | سحب قرعة كأس «الصالات».. ومواجهة بين خورفكان ودبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات عن مواجهة فريق خورفكان مع نظيره دبا الحصن، والبطائح مع فريق «الإقامة وشؤون الأجانب في دبي»، وتُقام مرحلة الذهاب 14 يناير المقبل، والإياب في 22 منه.

وكان فريق «الإقامة وشؤون الأجانب في دبي» قد تأهل للدور نصف النهائي بفوزه على اليرموك (7-3) ذهاباً و(7-0) إياباً، وبلغ دبا الحصن الدور نفسه بتغلبه على كلباء 3-2 ذهاباً، و4-3 إياباً، فيما تأهل خورفكان بالانتظار (حسب القرعة)، والبطائح بفوزه على مليحة 7-2 ذهاباً و4-2 إياباً.