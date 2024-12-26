شكرا لقرائتكم خبر عن «إيداع»: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ«السعودي الفرنسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة «المعمر»: ترسية مشروعين مع وزارة الصحة بـ101.8 مليون ريال بنك الجزيرة: بدء طرح صكوك إضافية بقيمة 5 مليارات ريال

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك السعودي الفرنسي، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 25/06/1446هـ الموافق 26/12/2024م.