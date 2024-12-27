شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه الحلقة 7.. القبض على سارقى فيلا محمد صلاح وطه يعترف بخطأه والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "ساعته وتاريخه" والتي تحمل اسم "الحذاء الذهبى" بعودة الطفل طه إلى منتصر (أحمد داش) البائع في السوق، ويخبره بأنه يريد شراء الحذاء بنصف الثمن بعدما علم بأن هذا الحذاء مسروق بالفعل من فيلا محمد صلاح، ولكن يعرض منتصر على طه إقامة مباراة بينهما فى السوق، وإذا فاز طه سيحصل على الحذاء بنصف الثمن، وإذا خسر سيدفع الـ 400 جنيه الذى يملكها إلى منتصر ولن يأخذ الحذاء.

تقام مباراة كرة القدم بين طه ومنتصر ويكسب الأخيرة المبارة ويأخذ الـ 400 من طه، ويتدخل أحد المارة ويجبر منتصر على إعطاء المال مرة أخرى، ويحدث تشابك بالأيدي ووسط انشغال الجميع يذهب طه ويسرق الحذاء ويذهب إلى والده ويخبره بأنه اشتراه بنصف السعر، ويقرر طه الاعتراف لوالده بسرقته الحذاء بعد مشاهدة مقطع آخر لمحمد صلاح.

يبلغ طه الشرطة عن السارقين ويتم القبض على منتصر وشركائه في السوق وانتهت الحلقة بتنويه عن مصير السارقين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة عامين بدلا من خمس أعوام، نظرا لتنازل نجم ليفربول محمد صلاح عن القضية.

"الحذاء الذهبى" سابع حلقات مسلسل "ساعته وتاريخه" ويظهر الفنانين أحمد داش والطفل عمر شريف إضافة إلى مشاركة عدد من مواهب برنامج كاستينج، وكتبت الحلقة دنيا ماهر وأخرجها عمرو سلامة، وتناقش الحلقة قضية سرقة شغلت الرأى العام فى مصر مطلع العام الماضى لدرجة أن عددا من وسائل الإعلام العربية والعالمية اهتمت بنشر تفاصيلها.

سبق وعُرض من مسلسل ساعته وتاريخه 6 حلقات، الأولى بعنوان "تلصص" والتي شاركت فيها الفنانة مايان السيد، وسلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى، والثانية بعنوان "ساعة شيطان" وشارك فيها النجم أحمد أمين وسلطت الضوء على العنف الزوج، والثالثة بعنوان "تفتيش مفاجئ" وشاركت فيها الفنانة الشابة ياسمينا العبد وناقشت قضية الابتزاز الإلكترونى.

الحلقة الرابعة بعنوان "فنان دكتور" وشارك فيها محمد شاهين وناقشت قضية سرقة لها طابع خاص، والخامسة بعنوان "رجل العائلة" وشارك فيها الفنان خالد كمال، وألقت الضوء على أطماع النفس البشرية التي ترغب في الثراء السهل حتى وإن كان بطريقة غير شرعية، ويحذر من الخرافات والمعتقدات الخاطئة التي يروج لها بعض الدجالين والمشغوذين بهدف النصب، والحلقة السادسة "تفاحة" وشارك فيها الفنان سليمان عيد وتطرقت إلى قضية الدارك ويب.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.