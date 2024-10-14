تكنولوجيا: صور رسمية لسماعة Oppo Enco X3 اللاسلكية بتصميم جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت سماعة Oppo Enco X3 اللاسلكية على موقع الشركة الرسمي، حيث تظهر السماعة بتصميم جديد.

تستعد شركة Oppo لعقد حدث في 24 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Find X8، ومن المقرر أن تقدم الشركة سماعة Enco X3 اللاسلكية خلال الحدث.

وتظهر سماعة Oppo Enco X3 اللاسلكية باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود، والبيج، كما تدعم السماعة الشحن السلكي أو اللاسلكي.

كما تظهر علامات “L” و “R” على السماعات لتمييز اليمين واليسار، أيضاً تتميز حافظة السماعة بتصميم جلدي في الأمام والخلف، مع شعار Oppo، مع تصميم غير لامع في جانبي الحافظة، كما تتضمن زر للإقتران السريع.

وتدعم Oppo سماعة Enco X3 باثنان من محركات التشغيل مع محرك bass بحجم 11مم، ومكبر صوتي بتردد مرتفع وحجم 6مم لتعزيز التجربة الصوتية، كما تتميز السماعة بمحول رقمي تناظري، مع 3 ميكروفونات، ومستشعر VPU للعظم لتعزيز إلتقاط الصوتيات.

أيضاً من المتوقع أن تدعم إلتقاط البيانات بمعدل 1 ميجابت في الثانية، مع نقل لاسلكي بدون فقدان 192 كيلو هرتز / 24 بت، وتدعم السماعة LHDC 5.0، والبلوتوث 5.4، كما تضم معالج BES2700.

كما تدعم Enco X3 خفض الضوضاء بقدرة 50 ديسيبل، وتضم السماعة بطارية بقدرة 58mAh، بينما تضم الحافظة بطارية بقدرة 566mAh، وتدعم السماعة معايير IP55 لمقاومة الماء والغبار.

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