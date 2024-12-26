شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 من الطواقم الطبية في قصف على مستشفى كمال عدوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة من الطواقم الطبية والكوادر العاملة في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة اليوم، جراء قصف إسرائيلي عنيف تعرضت له أقسام المستشفى ومحيطها.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة من الطواقم الطبية وإصابة عدد آخر بجروح، في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المستشفى.ويأتي ذلك وسط دعوات فلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية مستشفيات القطاع من العدوان الإسرائيلي المستمر، وتسهيل دخول الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع.