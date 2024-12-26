شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

تغيرات جوية ملحوظة

انخفاض درجات الحرارة

طقس بارد

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس يوم الجمعة، من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض.تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصر الجمعة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.ويشمل التنبيه حفر الباطن من المنطقة الشرقية.بينما يشمل من منطقة الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وعفيف والرين والقويعية وعفيف.تشهد المملكة تغيرات جوية ملحوظة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية، وتكوّن الضباب في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.بينما تستمر الأجواء دافئة ومستقرة على السواحل الغربية.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم": متوقع إن شاء الله انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، تبوك، حائل، الجوف، وشمال منطقة المدينة المنورة.تتراوح درجات الحرارة ما بين صفر إلى 4 درجات مئوية من يوم السبت حتى الاثنين.كما يكون الطقس باردًا على وسط وشرق المملكة في ساعات الصباح الباكر، مع احتمال تكوّن الضباب على السواحل الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.وأضاف: الطقس مستقر على سواحل منطقة مكة ودافئ حتى سواحل جازان، مع فرص وجود السحب على المرتفعات في مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة.وتابع: تشير التوقعات إلى احتمال وجود السحب على السواحل الغربية للمملكة، تمتد حتى منطقة المدينة، وكلما اتجهنا شرقًا نحو القصيم وحائل، مع فرص لبعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال يومي الجمعة والسبت.كانت "اليوم" رصدت أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة على مناطق المملكة، في وقت سابق، إذ سجلت أقل درجة حرارة اليوم الخميس على المملكة، في السودة بعسير بدرجة حرارة بلغت 14 درجة مئوية.