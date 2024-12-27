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شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 15.6 كيلوجرام من الحشيش و26270 قرص طبي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (15.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26270) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
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