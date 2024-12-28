منسق الأمم المتحدة باليمن: مطار صنعاء مرفق مدني وحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية

ندّد منسّق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس الذي كان موجودا في مطار صنعاء حين قصفته إسرائيل باستهداف موقع "مدني" بضربات جوية، مشدّدا على أنّ هذا المرفق "حيوي للغاية" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى بلد غارق في الحرب منذ 2014.

وأضاف منسّق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في اليمن أنّ هذا المرفق "يُستخدم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويُستخدم لرحلات جوية مدنية، وهذه هي وظيفته".

وفي وقت سابقـ شنّت اسرائيل غارات جوية على مواقع اليمن تابعة، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي.