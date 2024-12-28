ندّد منسّق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس الذي كان موجودا في مطار صنعاء حين قصفته إسرائيل باستهداف موقع "مدني" بضربات جوية، مشدّدا على أنّ هذا المرفق "حيوي للغاية" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى بلد غارق في الحرب منذ 2014.
وأضاف منسّق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في اليمن أنّ هذا المرفق "يُستخدم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويُستخدم لرحلات جوية مدنية، وهذه هي وظيفته".
وفي وقت سابقـ شنّت اسرائيل غارات جوية على مواقع اليمن تابعة، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر منسق الأمم المتحدة باليمن: مطار صنعاء مرفق مدني وحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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