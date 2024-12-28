كأس يونايتد: "الأم" بنتشيتش تحقق فوزها الأول منذ فلاشينغ ميدوز 2023

الرياص - اسماء السيد - سيدني : فازت السويسرية بليندا بنتشيتش، العائدة الى الملاعب الشهر الماضي عقب إنجاب طفل في نيسان/أبريل الماضي، بأول مباراة لها منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، عندما تغلبت على الفرنسية كلويه باكيه 6 3 و6 1 السبت في سيدني ضمن منافسات المجموعة الرابعة في مسابقة كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في كرة المضرب.

وأطاحت النجمة السويسرية البالغة من العمر 27 عاما والمصنفة رابعة عالميا سابقا والتي تحتل الآن المرتبة 487، بسهولة بمنافستها على ملعب كين روزوول أرينا في سيدني، محققة فوزها العاشر في آخر 11 مباراة.

وعادت بنتشيتش البالغة من العمر 27 عاما والمتوّجة بذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021، الى الملاعب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وشاركت في دورات منخفضة المستوى، وكان فوزها اليوم هو الأول في دورات وبطولات رابطة اللاعبات المحترفات منذ فوزها في الدور الثالث من فلاشينغ ميدوز عام 2023 عندما تغلبت على الصينية جو لين 7 6 (7 1) و2 6 و6 3 قبل أن تخرج على يد الرومانية سورانا سيرستيا بخسارتها 3 6 و3 6.

خسر مواطنها دومينيك سترايكر أمام أوغو أومبير 3 6 و5 7، قبل أن تنجح معه في حسم مباراة الزوجي المختلط على إدوار روجيه فاسلان وإليكسيان ليشيما 6 1 و7 6 (7/4)، ومنحا الفوز لسويسرا.

وقالت بنتشيتش إن فوزها على باكيه التي دخلت قائمة أفضل 100 لاعبة لأول مرة العام الماضي، كان مشجعا.

وأضافت المتوجة بثمانية ألقاب في مسيرتها الاحترافية "أنا متحمسة حقا للعودة، بالطبع. لقد شعرت ببعض التوتر في البداية، لذا أنا سعيدة لأنني تقبلت ذلك وحاولت القتال من أجل الفوز".

وتابعت "وبعد ذلك، شعرت أن الأمور سارت بسلاسة، وأصبحت أكثر هدوءا، وكنت أكثر قدرة على التركيز على لعبي".

وتلتقي سويسرا مع إيطاليا الاحد.

وفي المجموعة السادسة فازت الأرجنتين على أستراليا 2 1 في بيرث.

منح أليكس دي مينور التقدم لاستراليا بفوزه على توماس إتشيفيري 6 1 و6 4، وأدركت ناديا بودوروسكا التعادل للأرجنتين بفوزها على اوليفيا غاديتشكي 6 2 و6 4، قبل أن يحسم إتشيفيري ولورديس كارليه مباراة الزوجي المختلط بالفوز على ماتيو إيبدن وإيلين بيريز 6 2 و6 4.

وفي المجموعة الاولى في بيرث، فازت كندا على كرواتيا 2 1. واستهلت كرواتيا المنافسة بفوز بورنا تشوريتش على فيليكس أوجيه ألياسيم 0 6 و6 4 و6 4، وردت ليلى فرنانديز بفوزها على دونا فيكيتش 6 4 و6 3، قبل أن تفوز مع أوجيه ألياسيم بمباراة الزوجي المختلط على لوسيا تشيريتش باغاريتش وإيفان دوديغ 6 3 و6 4.

وفي الثالثة، قاد ستيفانوس تسيتسيباس اليونان الى الفوز على اسبانيا 2 1.

ومنح تسيتسيباس التقدم لمنتخب بلاده بفوزه على بابلو كارينيو بوستا 6 4 و4 6 و6 3، وحسم مع ماريا سكَّاري مباراة الزوجي على حساب إيفوني كافاليه وسيرخيو مارتوس 4 6 و6 3 و10 6.

ومنحت جيسيكا بوساس الفوز الوحيد لإسبانيا بتغلبها على ساكَّاري 6 2 و6 1.