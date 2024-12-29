انحراف مدمر: حادث تحطم طائرة يعصف بمطار موان الدولي في كوريا الجنوبية

الرياص - اسماء السيد - لقي 151 شخصاً على الأقلّ مصرعهم الأحد في تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في كوريا الجنوبية وفق حصيلة جديدة لهيئة الإطفاء المحلية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، فإن الطائرة كانت تُقل 181 على متنها، 175 من الركاب، وطاقماً مكوناً من ستة أفراد، قبل أن تنحرف عن المدرج وتصطدم بجدار في مطار موان الدولي في جنوب غرب البلاد عند الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت المحلي.

من بين الضحايا، 71 جثة لذكور و71 جثة لإناث، ولم يتسن تحديد جنس عدد من الجثث الأخرى، فيما تم إنقاذ اثنين من أفراد طاقم الطائرة من بين الحطام ونقلهما إلى المستشفى.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين الركاب اثنان يحملان الجنسية التايلندية، فيما يحمل بقية الركاب الجنسية الكورية الجنوبية.

وحتى الآن، تم نشر 1562 فرداً للمساعدة في جهود الإنقاذ، منهم 490 موظفًا من إدارة الإطفاء و455 ضابط شرطة، وفقًا للوكالة.

وذكرت التقارير أن الطائرة من طراز بوينغ 737-800 تابعة لشركة جيجو إير، كانت في طريق العودة من بانكوك في تايلاند ووقع الحادث أثناء هبوطها.

وقدّمت "جيجو" للطيران منخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهّدت ببذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم الطائرة.

وأفاد مسؤول إطفاء لوكالة رويترز للأنباء بالعثور على ناجيين، وما زالت عمليات الإنقاذ جارية، بينما أوضح مسؤول في المطار أن خدمات الطوارئ كانت تحاول إنقاذ من كانوا في ذيل الطائرة.

أكثر من 80 من رجال الإطفاء في مكان الحادث

ورجّحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون تحطّم الطائرة ناجماً عن اصطدامها بطائر، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية.

وقال لي جيونغ-هيون، رئيس هيئة الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحافي إنّ "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور، بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية. ومع ذلك، سيُعلَن عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".

وأظهرت لقطات متداولة، الطائرة وهي تنزلق خارج المدرج وتصطدم بالجدار، قبل أن يشتعل جزء منها، كما تُظهر لقطات أخرى عموداً كبيراً من الدخان الأسود يتصاعد إلى السماء.

وقالت هيئة الإطفاء في كوريا الجنوبية في بيان، إنهم أنقذوا مضيفة طيران وراكباً واحداً حتى الآن، مضيفة أن هناك 32 شاحنة إطفاء في موقع التحطم.

ودعا القائم بأعمال رئيس الجمهورية تشوي سانغ-موك إلى تعبئة جميع الموارد لإنقاذ الركاب.

وقال تشوي في بيان "يجب على جميع الوكالات ذات الصلة، تعبئة جميع الموارد المتاحة لإنقاذ" ركاب الطائرة المنكوبة.

تشوي الذي تولّى منصب القائم بأعمال الرئيس يوم الجمعة، غادر سول لمعاينة موقع الكارثة، كما أنّه يعتزم عقد اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الوزراء لمناقشة عمليات الإنقاذ والتعامل مع هذه النكبة، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال تشوي "أعتقد أنّ كلمات العزاء لن تكون كافية للعائلات الثكلى التي ألمّت بها هذه المأساة". وأضاف: "الحكومة بأكملها تعمل معاً بشكل وثيق للتعامل مع تداعيات الحادث، وتخصيص جميع الموارد المتاحة، مع بذل كل جهد لضمان الدعم الشامل للعائلات المكلومة".

ويعد هذا أول حادث مميت في تاريخ شركة طيران "جيجو" التي تأسست عام 2005، والتي تعد من أكبر شركات الطيران منخفض التكلفة في كوريا الجنوبية