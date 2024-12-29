أضرار أشعة الشمس على البشرة وطرق الوقاية المناسبة.. احميها قبل فوات الأوان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - على رغم بعض المنافع الصحية التي توفرها الشمس للجسم عموماً وللبشرة أحياناً، إلا أن أضرارها على البشرة تفوق تلك المنافع بأشواط، إذ إن الأشعة فوق البنفسجية تلحق بالبشرة أضراراً كبيرة لا يمكن أحياناً التخلص منها أو معالجتها. بالتالي، من المهم جداً أن تكوني على دراية بأضرار أشعة الشمس على البشرة، والأهم أن تحرصي على اتباع أفضل الطرق لحماية بشرتك من تلك الأضرار والحفاظ على جمال مظهرها وصحتها وكبح الظهور المبكر لعلامات التقدم في السن.

ولمساعدتك في هذه المهمة، نرصد لك من "الخليج 365" أبرز أضرار أشعة الشمس على البشرة وطرق الحماية المناسبة، وذلك قبل فوات الأوان.

أبرز الأضرار التي تسببها أشعة الشمس للبشرة

لطالما نبه اختصاصيو البشرة من الأضرار التي تسببها أشعة الشمس فوق البنفسجية للبشرة على المدى الطويل، فقد أثبتت الدراسات، أنها تسبب تلفاً لخلايا البشرة وتؤدي الى ظهور العلامات المبكرة للشيخوخة عليها، وخصوصاً التجاعيد،. فيما يلي بعض الأضرار الرئيسية التي قد تنتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس:

حروق الشمس : تسبب الأشعة فوق البنفسجية (UVB) التهاب واحمرار الجلد نتيجة التعرض الطويل للشمس من دون حماية ووقاية. وقد يصاحب ذلك ألم، تقشر الجلد، وظهور بثور في الحالات الشديدة.

: تسبب الأشعة فوق البنفسجية (UVB) التهاب واحمرار الجلد نتيجة التعرض الطويل للشمس من دون حماية ووقاية. وقد يصاحب ذلك ألم، تقشر الجلد، وظهور بثور في الحالات الشديدة. التصبغات والبقع الداكنة : التعرض الطويل لأشعة الشمس يحفز إنتاج الميلانين، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة مثل الكلف أو النمش أو اسوداد البشرة وتغير لونها.

: التعرض الطويل لأشعة الشمس يحفز إنتاج الميلانين، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة مثل الكلف أو النمش أو اسوداد البشرة وتغير لونها. الشيخوخة المبكرة للبشرة : الأشعة فوق البنفسجية (UVA) تخترق الطبقات العميقة من الجلد، مما يؤدي إلى فقدان الكولاجين والإيلاستين، وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل مبكر.

: الأشعة فوق البنفسجية (UVA) تخترق الطبقات العميقة من الجلد، مما يؤدي إلى فقدان الكولاجين والإيلاستين، وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل مبكر. جفاف البشرة : التعرض المفرط للشمس يؤدي إلى فقدان الترطيب الطبيعي للبشرة، مما يجعلها جافة وخشنة. ويفاقم المشكلة عدم استخدام كريم الترطيب المناسب لها بانتظام، خصوصاً بعد التعرض مباشرة لأشعة الشمس.

: التعرض المفرط للشمس يؤدي إلى فقدان الترطيب الطبيعي للبشرة، مما يجعلها جافة وخشنة. ويفاقم المشكلة عدم استخدام كريم الترطيب المناسب لها بانتظام، خصوصاً بعد التعرض مباشرة لأشعة الشمس. خطر الإصابة بسرطان الجلد : التعرض المزمن والمفرط للأشعة فوق البنفسجية يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من سرطان الجلد، مثل الميلانوما، أو ما يُعرف بسرطان الجلد.

: التعرض المزمن والمفرط للأشعة فوق البنفسجية يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من سرطان الجلد، مثل الميلانوما، أو ما يُعرف بسرطان الجلد. التهاب الجلد والحساسية الشمسية : قد تسبب الشمس حساسية جلدية تظهر على شكل طفح جلدي أو حكة، خاصة لدى النساء ذوات البشرة الحساسة.

: قد تسبب الشمس حساسية جلدية تظهر على شكل طفح جلدي أو حكة، خاصة لدى النساء ذوات البشرة الحساسة. ضعف حاجز الجلد: الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى تضرر خلايا الجلد، مما يقلل من كفاءة حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.

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أهم طرق حماية البشرة من أشعة الشمس

يمكن تلافي أضرار أشعة الشمس على البشرة من خلال عدة طرق



يمكنك توفير الحماية اللازمة لبشرة من أضرار أشعة الشمس عليها من خلال اتباع الخطوات التالي:

استخدام الواقي الشمسي: اختاري واقي شمس واسع الطيف (broad-spectrum) بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30. طبقي واقي الشمس قبل 15-30 دقيقة من الخروج، وكرري وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق. ارتداء الملابس الواقية: اختاري الملابس ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة المصنوعة من أقمشة تحجب أشعة الشمس. كذلك، اعتمري قبعة واسعة الحواف لحماية الوجه والعنق، وارتدي نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية. تجنب التعرض للشمس وقت الذروة: حاولي تجنب التعرض المباشر للشمس بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في ذروتها. استخدام منتجات العناية بالبشرة: اختاري منتجات تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE لتعزيز حماية البشرة. واستخدمي كريمات الترطيب التي تحتوي على عامل حماية من الشمس. تناول الغذاء الصحي: تناولي أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات، فهي تساعد في تعزيز قدرة الجلد على مقاومة الأضرار. تجنب أجهزة التسمير الصناعية: أجهزة التسمير تنتج الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وهي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذلك تجنبي التعرض لها قدر ما استطعت. ترطيب البشرة باستمرار: الترطيب الجيد يساعد على تحسين مرونة البشرة وتقويتها لمواجهة أضرار الشمس، لذلك احرصي على توفير الترطيب اللازم لبشرتك من خلال استخدام كريم الترطيب المناسب لتوع بشرتك. استخدام مكملات تحتوي على النياسيناميد: تشير الدراسات إلى أن النياسيناميد أو ما يُعرف بالفيتامين B3 يمكن أن يقلل من خطر حدوث أضرار الشمس إذا ما تم استخدامه بانتظام.

اختاري الواقي الشمسي وفق نوع بشرتك

اختيار أفضل واقي شمسي يعتمد على نوع بشرتك واحتياجاتها. إليك بعض النصائح لاختيار واقي الشمس المناسب:

البشرة الدهنية أو المختلطة: إذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية أو المختلطة، ابحثي عن واقٍ شمسي خفيف الوزن وخال من الزيوت وبتركيبة مات غير لامعة.

البشرة الجافة: أما إذا كنت من ذوات البشرة الجافة، فاختاري واقياً شمسياً يحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو السيراميد.

البشرة الحساسة: وإذا كنت من ذوات البشرة الحساسة، استخدمي واقياً شمسياً معدنياً يحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، لأنه لا يسبب تحسساً للبشرة.

البشرة المعرضة لحب الشباب: إذا كنت تعانين من ظهور حب الشباب الدائم، احرصي على اختيار واقياُ شمسياً غير كوميدوجيني (non-comedogenic) وخفيف التركيبة.

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