الامارات | في أول أيام 2025.. مهرجان ليوا يُسعد زواره بتحدٍّ جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة الاستعراض الإلكتروني للسيارات الافتراضية ضمن مهرجان ليوا الدولي، التي تقام للمرة الأولى في المهرجان بمشاركة مختلف الأعمار، لتقديم استعراضات تحاكي الواقع في أول يوم من أيام العام الجديد 2025.

وتتيح البطولة للمشاركين فرصة إبراز مهاراتهم في قيادة السيارات الافتراضية، وتنفيذ حركات استعراضية، مثل الخبة، والعقدة، والحركات العكسية.

ويحصل المتسابقون على نقاط إضافية إذا تمت الحركات في أماكن مخصصة مثل الشوارع الضيقة أو ضمن الخطوط المرسومة داخل الحلبة.

وقال عضو مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أحمد الهاملي، إن «مهرجان ليوا الدولي يهدف إلى تقديم فعاليات تجمع بين الترفيه والابتكار، وبطولة الاستعراض الإلكتروني هي نموذج واقعي على ذلك، وحرصنا على أن تكون أولى الفعاليات خلال العام الجديد 2025».

وأوضح أن الهدف من هذه الفعالية هو تعزيز روح التحدي والإبداع بين المشاركين، مع توفير تجربة آمنة تلبي تطلعات محبي السيارات والرياضات الافتراضية.

ويحصل كل متسابق على مدة زمنية تصل إلى ثلاث دقائق لتنفيذ الحركات المطلوبة، أو حتى انتهاء الإطارات نتيجة الاستعراض، ما يمنح المتسابق فرصة لاستغلال كل ثانية لتحقيق الأداء الأفضل، فيما يتم احتساب الوقت بدقة لضمان عدالة التنافس، مع مراعاة قواعد السلامة وتجنب أي تجاوز يؤثر على الأداء.

وانطلقت فعاليات مهرجان ليوا الدولي 13 ديسمبر الماضي، وجذب عشرات الآلاف من الزوار.

وتتجه الأنظار مع اقتراب نهايته نحو تل مرعب الذي سيشهد أقوى منافسات صعود السيارات للتل، الحدث الأبرز الذي ينتظره الجميع ويعد ذروة الفعاليات، إذ تجمع بين القوة والمهارة والتشويق، في تل مرعب، بارتفاعه الشاهق وتضاريسه الصعبة.

أحمد الهاملي:

. المهرجان يهدف إلى تقديم فعاليات تجمع بين الترفيه والابتكار.