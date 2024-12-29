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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 28 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 28 - 12 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الزمالك يضع مستحقات اللاعبين أولوية قبل صفقات يناير، وبيراميدز يكشف سر معاقبة إبراهيم عادل بالغرامة 100 ألف جنيه والإيقاف، وكهربا يؤجل قرار الانضمام إلى السويحلي الليبي قبل حسم باقي العروض الخارجية.
كهربا يؤجل قرار الانضمام إلى السويحلي الليبي قبل حسم باقي العروض الخارجية
أجل محمود كهربا لاعب الأهلي قرار الموافقة على عرض السويحلي الليبي، والذي طلب استعارة خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء مقابل مبلغ معين بعد نهاية الموسم الحالي.
جروس يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل سيف الجزيرى
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