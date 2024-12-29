نصائح وطرق لتطبيق مكياج حفلة رأس السنة من خبير التجميل بول قسطنطينيان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - في السهرات والمناسبات المميزة، نحتاج غالباً إلى نصائح خبراء الجمال والتعرف إلى الطرق التي يتبعونها للحصول على مكياج احتفالي يضمن لكل امرأة إطلالة أنثوية جذابة. ومع اقتراب موعد سهرة رأس السنة، يقدم لك خبير مكياج النجمات بول قسطنطينيان نصائح ذهبية لتطبيق مكياجك في حفل نهاية العام بطريقتين مختلفتين ومميزتين، خصوصاً أنه يمتلك خبرة واسعة مكّنته من كسب ثقة النجمات العربيات اللواتي تألقن بأجمل أساليب المكياج التي وقعها بأنامله. فتابعينا فيما يلي، واختاري المكياج الذي يناسبك على طريقة خبير المكياج بول قسطنطينيان.

مكياج قوي بلمسات البرغندي من بول قسطنطينيان

مكياج قوي بنغمات البرغندي بأنامل بول قسطنطينيان



عند تطبيق هذا المكياج، ينصحك خبير المكياج بول قسطنطينيان بمزج ودمج ظلال العيون لإبراز العين بشكل متوازن وجعلها مسحوبة. كذلك، ينصحك باستخدام أحمر الشفاه الغلوسي كونه يعود بقوة ليحتل قائمة صيحات المكياج الرائجة خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه يبرز الشفاه بأسلوب جذاب. أما خطوات تطبيق هذا المكياج فهي كالتالي:

مرري ظل العين الفضي على الجفن المتحرك.

ادمجي ظل العين الأسود مع ظل العين البني المحمرّ مع الظل البرغندي الغامق عند الطرف الخارجي للجفن العلوي وزاوية العين الخارجية.

مرري ظل العين الفضي تحت الحاجب، وأعيدي دمج الظلال لإعطاء العين لوكاً دراماتيكياً، كذلك، مرري الظل نفسه عند زاوية العين الداخلية لإضاءتها وتفتيحها.

كذلك، ادمجي الظل البني المحمر والبرغندي بشكل ناعم تحت الجفن السفلي.

ضعي طبقات عدة من الماسكرا، أو استخدمي الرموش المستعارة الناعمة للحفاظ على نظرات طبيعية جذابة.

حددي بالأيلاينر الأسود الرفيع مدمع العين، وكامل منبت الرموش العلوية.

ضعي طبقة متوسطة من كريم الأساس القريب إلى لون بشرتك، وزعيه بالتساوي لتحصلي على لون بشرة موحد.

اغمري خديك بالبلاش المشمشي ذي اللمعة الخفيفة، ما يجعل ملامحك محددة بشكل طبيعي.

حددي الشفاه بقلم تحديد الشفاه البرغندي، واغمريها من ثم بأحمر الشفاه الغلوسي باللون البرغندي المائل إلى الزهري.

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مكياج ترابي مع الأيلاينر على طريقة بول قسطنطينيان

مكياج ترابي مع الأيلاينر بأنامل بول قسطنطينيان



إذا كنتِ من محبات ألوان المكياج الترابية، يقدم لك بول قسطنطينيان طريقة تطبيق مكياج ترابي بلمسات عصرية تبرز ملامحك وتضيء وجهك. كذلك ينصحك باستخدام الأيلانير، فهو ليس فقط موضة رائجة جداً وإنما أيضاً يساهم في تحديد العين ومنحها قوة وعمقاً. أيضاً ينصحك باستخدام الرموش المستعارة البارزة جداً.

إليك طريقة تطبيق هذا المكياج بحسب قسطنطينيان:

مرري ظل العين البيج على كامل الجفن العلوي، من ثم مرري ظل العين الذهبي الخافت عند الزاوية الداخلية للجفن العلوي. طبقي ظل العين البني عند زاوية العين الخارجية، واحرصي على دمج الظلال جيداً للحصول على تأثير دخاني جذاب. ظللي الجفن السفلي باستخدام ظل العين البرغندي المطفي، بعدها مرري الكحل باللون نفسه على الخط المائي للعين. مرري الأيلاينر الأسود على منبت الجفن العلوي واجعليه مشطوباً ومسحوباً إلى الأعلى، وهكذا تجعلين عينيك مفتوحتين ومسحوبتين. استخدمي كريم الأساس بتركيبة لامعة ومضيئة، ما يحافظ على مظهر البشرة طبيعياً ومتوهجاً. حددي الشفاه بالكونتور البني الفاتح، من ثم مرري أحمر الشفاه النيود المطفي إلى أن تحصلي على التغطية المناسبة.

نصائح بول قسطنطينيان للحصول على مكياج مثالي لحفلة رأس السنة